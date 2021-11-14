Мало кто знает, что в гостиницах портить имуществ могут не только клиенты, но владельцы. Однако последние это делают не своими руками.
Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на них надрезы, но на это есть причина
Комментарии
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Надежда
Что-то не верится в эту инфу. Просто не представляю, как можно вынести матрас из гостиницы, если сегодня повсюду камеры и это же не тапочки, не полотенце и даже не халат!?
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8 час.
Надежда
Дмитрий Алиев
вокруг тела наматывают )))
А может воришки из окна "незаметно" выбрасывают, а внизу грузовик с грузчиками его сразу закидывают и увозят?)
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8 час.
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