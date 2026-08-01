Перу: По меньшей мере 13 человек погибли после того, как экскурсионный самолет из аэропорта Писко (PIO/SPSO), департамент Ика, разбился в районе Пуэбло-Вьехо археологического объекта Линии Наска во второй половине дня по местному времени.
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