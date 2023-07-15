В ФСБ сообщили о задержании членов неонацистской группировки, готовящих покушение на Симоньян и Собчак

﻿﻿ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки, готовившей покушение на Симоньян и Собчак ФСБ сообщила о пресеченном покушении на главного редактора телеканала RT и ИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак.