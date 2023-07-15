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В ФСБ сообщили о задержании членов неонацистской группировки, готовящих покушение на Симоньян и Собчак

В ФСБ сообщили о задержании членов неонацистской группировки, готовящих покушение на Симоньян и Собчак

﻿﻿ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки, готовившей покушение на Симоньян и Собчак ФСБ сообщила о пресеченном покушении на главного редактора телеканала RT и ИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак.

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