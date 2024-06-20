Путин: Цели брать Харьков нет, а от ВСУ требуют выбить русских из Волчанска к саммиту НАТО любой ценой

Президент Владимир Путин подтвердил ранее публиковавшуюся военкорами информацию о том, что ВСУ поставлена задача, не считаясь с потерями, выбить российскую армию из Волчанска к границе накануне июльского саммита НАТО.
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