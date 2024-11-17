Обнаружен хорошо сохранившийся котенок саблезубого тигра возрастом 35 000 лет, мех и голова целы

Фото: interestingengineering.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что в 2020 году исследователи извлекли из вечной мерзлоты удивительно целое тело котенка и начали тщательный анализ его физической структуры.
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