Михаил Любов из Арзамасского филиала ННГУ отметил, что средняя температура сентября в Арзамасе превысила норму более чем на два градуса, а 24 сентября воздух прогрелся до рекордных +27°С.
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