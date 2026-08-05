МЧС предупреждает о ракетной опасности в Ростовской области

Главное управление МЧС по Ростовской области объявило режим ракетной опасности. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах, таких как подвалы или подземные паркинги, для защиты от возможных угроз.
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