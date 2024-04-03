Глава ВОЗ выразил возмущение убийством сотрудников WCK в секторе Газа

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 2 апреля, выразил возмущение гибелью семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа из-за авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии