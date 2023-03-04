Футбол. Топовые матчи субботы по версии Olimpbet

Уикэнд в Европе будет богат на события, среди которых – матчи в Манчестере и Мадриде. АПЛ. 26-й тур. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 4 марта, 18:30 (время Астаны) Центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги состоится в самом начале его программы.
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