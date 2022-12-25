Общественная служба новостей

1 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ракитин
    Вероятно следующее "падение обломков сбитого беспилотника" произойдет на Красной площади. Ведь этот аппарат пролетел ...Минобороны доложи...
  • Сергей Нововожилов
    Очухались? Не шутите против России.Правительство Фин...
  • Александр Ширай
    Украина, Югославия - ключи к объединению Евразии, которое превратило бы США в островное государство. Ось Пекин-Москва...Путин отказался с...

Лихачёв: «Росатом» принял ряд мер по увеличению надёжности ЗАЭС

Лихачёв: «Росатом» принял ряд мер по увеличению надёжности ЗАЭС

Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв поделился сведениями о том, что компания провела работы, которые позволили увеличить степень надёжности расположенной на территории Запорожской области атомной электростанции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх