Лихачёв: «Росатом» принял ряд мер по увеличению надёжности ЗАЭС

Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв поделился сведениями о том, что компания провела работы, которые позволили увеличить степень надёжности расположенной на территории Запорожской области атомной электростанции.
Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв поделился сведениями о том, что компания провела работы, которые позволили увеличить степень надёжности расположенной на территории Запорожской области атомной электростанции.
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