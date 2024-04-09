Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Согласно статистике и прогнозам Всемирного Банка Россия не только занимает уверенное 5-е место в мире по ВВП, но и уже в 2024 году обгонит Японию и выйдет на 4-е место в мире, пусть и с копеечным, но отрывом от Японии.

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