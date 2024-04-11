Дракон за полярным кругом: как КНР обосновывает свои претензии на Арктику

Самая северная точка Китая находится на 52-м градусе северной широты, то есть на уровне Брянской и Самарской областей, а самая южная точка (согласно официальной позиции КНР) – риф Цзэнмуаньша – отстоит от экватора менее чем на 500 км.
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