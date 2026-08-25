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На Солнце возобновились опасные для Земли вспышки

На Солнце возобновились опасные для Земли вспышки

На Солнце началась серия сильных вспышек, которые могут представлять угрозу для Земли. Быстрый рост активности зафиксировали примерно с полуночи по московскому времени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии XRAS .

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