На Солнце возобновились опасные для Земли вспышки

На Солнце началась серия сильных вспышек, которые могут представлять угрозу для Земли. Быстрый рост активности зафиксировали примерно с полуночи по московскому времени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии XRAS .
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