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Журнал «Профиль»

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В МИД России ответили на претензии Армении по железным дорогам

В МИД России ответили на претензии Армении по железным дорогам

В МИД России заявили, что аргументы Еревана о том, что российская концессия на управление железными дорогами якобы препятствует участию Армении в новых логистических проектах, не соответствуют действительности.

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