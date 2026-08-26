В МИД России ответили на претензии Армении по железным дорогам

В МИД России заявили, что аргументы Еревана о том, что российская концессия на управление железными дорогами якобы препятствует участию Армении в новых логистических проектах, не соответствуют действительности.
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