В России предлагают на неделю блокировать средства от продажи жилья: Всё из-за мошенников

Депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева предложила механизм, который позволит защитить доверчивых граждан от влияния мошенников, вынуждающих людей продавать квартиры и дома, а деньги передавать им.
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