7 самых злобных телепередач 90-х и 2000-х в России

В лихие и свободные 90-х после многолетней цензуры Гостелерадио СССР на российском ТВ появилась масса новаторских телепрограмм, некоторые из которых балансировали на грани допустимой этики, изначально делая свое имя и рейтинги на провокационности и вызове обществу.