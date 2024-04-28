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7 самых злобных телепередач 90-х и 2000-х в России

7 самых злобных телепередач 90-х и 2000-х в России

В лихие и свободные 90-х после многолетней цензуры Гостелерадио СССР на российском ТВ появилась масса новаторских телепрограмм, некоторые из которых балансировали на грани допустимой этики, изначально делая свое имя и рейтинги на провокационности и вызове обществу.

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