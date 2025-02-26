Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло.
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