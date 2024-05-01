Яхимович о «Динамо» перед «Спартаком»: «Они должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука» 

Игра пройдет сегодня в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. – Как оцените выступление «Динамо» в этом сезоне? – Был даже шанс оказаться на первой строчке таблицы, если бы не провалили игры с «Ростовом» и «Спартаком».