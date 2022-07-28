В Москве загорелся хостел, погибли восемь человек

В Москве произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице. Площадь возгорания составила 150 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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