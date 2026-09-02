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CL1! bullish picture on Oil

CL1! bullish picture on Oil Crude Oil Futures NYMEX:CL1! crlmx Impulsive week for oil, looking mid-move, with a possible pullback into $88 - light Fib and nPOC support $86.

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