CL1! bullish picture on Oil Crude Oil Futures NYMEX:CL1! crlmx Impulsive week for oil, looking mid-move, with a possible pullback into $88 - light Fib and nPOC support $86.
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