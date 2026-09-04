📹❗️Демонстрация применения дронов-камикадзе Altius-700 Компания Anduril опубликовала видеоматериалы испытательных пусков барражирующих боеприпасов Altius-700 с борта вертолета H-60M Black Hawk, осуществленных в условиях пустыни Мохаве.
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