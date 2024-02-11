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Эстония вооружилась против России «Голубым копьем»

Эстония вооружилась против России «Голубым копьем»

На днях на эстонскую территорию был доставлен первый мобильный (подвижный, грунтовый, береговой) противокорабельный комплекс Blue Spear Surface to Surface Missile 5G (Blue Spear SSM 5G – «Голубое копье»).

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