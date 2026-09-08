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Царьград

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ФНБ направил 187 млрд рублей в авиацию и судостроение

ФНБ направил 187 млрд рублей в авиацию и судостроение

В августе Минфин направил почти 187 млрд рублей из Фонда национального благосостояния в три крупных инфраструктурных проекта, причем основная часть средств пришлась на авиационную промышленность.

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