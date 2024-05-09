«Реал» в финале ЛЧ после безумного камбэка, «Факел» оштрафован за «Зенит» – позор российского футбола», заявление «Рубина» о шутке Безрукова, Вирер продолжит карьеру до ОИ-2026 и другие новости

1. «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов после уже привычного камбэка: Хоселу забил на 88-й и 91-й минутах! В матче было полно ярких моментов: сначала судья Марчиняк отменил гол Начо при счете 0:1 из-за толчка Киммиху в лицо, затем Хоселу забил первый гол после ошибки Нойера, а в самом конце арбитры не засчитали гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда.