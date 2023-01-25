Модные обои 2023: тренды для ваших стен

Дизайнеры черпают вдохновение в Викторианской эпохе, на смену тропиками приходит скандинавский лес, птицы роняют перья, панорамные пейзажи становятся монохромными, винил имитирует рельеф штукатурки, а флизелин убедительно притворяется тканью.
Дизайнеры черпают вдохновение в Викторианской эпохе, на смену тропиками приходит скандинавский лес, птицы роняют перья, панорамные пейзажи становятся монохромными, винил имитирует рельеф штукатурки, а флизелин убедительно притворяется тканью.
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