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Миронов предложил повысить минимальные пенсии до 50 тысяч рублей

Миронов предложил повысить минимальные пенсии до 50 тысяч рублей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект об увеличении минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей в месяц.

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