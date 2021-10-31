AirPods 3 — переплата за бренд? Четыре альтернативы новым наушникам Apple

AirPods 3-го поколения станут самыми популярными TWS-наушниками в мире, с этим даже глупо спорить. Лояльность к Apple и нарастающий интерес людей к направлению сделают свое дело, и гарнитура станет достойной преемницей AirPods 2-го поколения.
AirPods 3-го поколения станут самыми популярными TWS-наушниками в мире, с этим даже глупо спорить. Лояльность к Apple и нарастающий интерес людей к направлению сделают свое дело, и гарнитура станет достойной преемницей AirPods 2-го поколения.
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