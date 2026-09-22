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Царьград

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Kyodo News: тайфун "Дуцзюань" унес жизни четырех человек в Японии

Kyodo News: тайфун "Дуцзюань" унес жизни четырех человек в Японии

Тайфун "Дуцзюань" вызвал оползни в префектурах Канангава и Тиба, Япония, погибли четыре человека. Еще шесть пропали без вести, 22 получили травмы.

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