Раскрыто решение Верховного суда по санкциям против Порошенко

Верховный суд Украины отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в отмене санкций, введенных против него.
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