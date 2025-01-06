Как снимали фильм "Я шагаю по Москве": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

60 лет назад советские зрители впервые увидели культовую лирическую комедию Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1964), которая повествует об одном дне из жизни четверых молодых людей, проживающих в Москве.
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