Как растут деревья на песке и когда впервые провели кесарево сечение: рубрика интересных фактов

Сколько света даёт светлячок? В полмиллиона раз меньше, чем типичная лампочка. По оценке голландского профессора Марселя Миннерта, самки обыкновенного светляка (Lampyris noctiluca) с расстояния 13 метров равны по блеску звезде Вега.