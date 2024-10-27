Как растут деревья на песке и когда впервые провели кесарево сечение: рубрика интересных фактов

Сколько света даёт светлячок? В полмиллиона раз меньше, чем типичная лампочка. По оценке голландского профессора Марселя Миннерта, самки обыкновенного светляка (Lampyris noctiluca) с расстояния 13 метров равны по блеску звезде Вега.
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