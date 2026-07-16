Политолог объяснил смену министра обороны Украины

Причиной замены Михаила Федорова на посту министра обороны Украины могли стать его растущая популярность, а также значительные финансовые ресурсы, аккумулированные вокруг него благодаря поддержке лоббистов.
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