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Политолог объяснил смену министра обороны Украины

Политолог объяснил смену министра обороны Украины

Причиной замены Михаила Федорова на посту министра обороны Украины могли стать его растущая популярность, а также значительные финансовые ресурсы, аккумулированные вокруг него благодаря поддержке лоббистов.

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