Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Правильно пишут! У судьи срочно конфисковать все имущество в пользу заведомо несправедливо осужденного! Тем более, ч...Мужчину, который ...
  • Борис Сторублевцев
    а Русская община? Там в курсе?Мужчину, который ...
  • Igor Shumarin
    Вспоминаю свой, советский ещё, детский сад. Это был детский сад для детей с ДЦП (у меня ДЦП и потому мои родители мен...Как шкодливых кот...

После хамства депутата жители Владимирской области защищают своё министерство

После хамства депутата жители Владимирской области защищают своё министерство

Фото: Freepik.com Депутат Султан Хамзаев публично нахамил представителям властей Владимирской области, обругав и Министерство образования из-за введения запрета на ношение неформенной одежды в школах – в том числе, хиджабов и никабов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ii
iii ii
Если депутат - избранник народа оказывается оборзевшийм хамом, кого он позорит и кого представляет?
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю политику администрации Владимирской области и жителей области!!!
Ответить
1 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Партию ЕР. Скоро она будет состоять вот из таких депутатов
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх