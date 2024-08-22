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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Доклинические исследования показали, что вдыхание живых лактобактерий может уменьшить воспаление в лёгких и улучшить их функцию

В недавних доклинических исследованиях было обнаружено, что вдыхание смеси живых Lactobacilli ослабляет воспаление лёгких и улучшает их функцию и структуру при хронических заболеваниях лёгких, таких как бронхолёгочная дисплазия (БЛД) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

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