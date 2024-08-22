Доклинические исследования показали, что вдыхание живых лактобактерий может уменьшить воспаление в лёгких и улучшить их функцию

В недавних доклинических исследованиях было обнаружено, что вдыхание смеси живых Lactobacilli ослабляет воспаление лёгких и улучшает их функцию и структуру при хронических заболеваниях лёгких, таких как бронхолёгочная дисплазия (БЛД) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).