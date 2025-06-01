Детектив со звездами Голливуда 12 декабря — тизер-трейлер «Просыпайся, мерт...

Детектив со звездами Голливуда 12 декабря — тизер-трейлер «Просыпайся, мертвец: Достать ножи»Netflix поделился первым тизер-трейлером «Просыпайся, мертвец: Достать ножи» — третьего (и, вероятно, не последнего) фильма Райана Джонсона про детектива Бенуа Бланка.
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