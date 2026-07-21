Водителей в России перестанут дважды наказывать за одно и то же нарушение

Новые нормы не освобождают нарушителей от ответственности, а устраняют правовую неопределенность В России вступили в силу изменения в законодательстве, исключающие возможность двойного наказания за одно и то же нарушение правил дорожного движения.
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