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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Водителей в России перестанут дважды наказывать за одно и то же нарушение

Водителей в России перестанут дважды наказывать за одно и то же нарушение

Новые нормы не освобождают нарушителей от ответственности, а устраняют правовую неопределенность В России вступили в силу изменения в законодательстве, исключающие возможность двойного наказания за одно и то же нарушение правил дорожного движения.

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