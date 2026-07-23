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В Москве жители исторических домов подтвердили сохранность их облика после ремонта

В Москве жители исторических домов подтвердили сохранность их облика после ремонта

ВЦИОМ выяснил, как капитальный ремонт сказывается на исторических зданиях Москвы. 91% жителей домов — объектов культурного наследия отметили, что после ремонта исторический облик здания удалось сохранить, 86% довольны результатами работ.

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