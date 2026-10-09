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Неожиданные симптомы рака, как распознать онкологию за 3 года до болезни

Неожиданные симптомы рака, как распознать онкологию за 3 года до болезни

Онкологические заболевания не всегда сопровождаются болью или заметными изменениями внешности. Неожиданные симптомы рака при этом, как утверждается, способны проявляться за 3 года до болезни.

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