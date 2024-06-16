Выкрикнувшим бандеровский лозунг на саммите в Швейцарии оказался премьер Канады. Трюдо уже уличали в поддержке нацизма

Бандеровский лозунг на конференции по Украине выкрикнул премьер Канады Трюдо Выкрикнувшим бандеровский лозунг во время мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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