США - нашими глазами

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Не признавать очевидное - это глупость

Не признавать очевидное - это глупость

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России Конечно не признают, им не выгодно это признавать? Когда-то сами мечтали на полуострове расположиться на правах хозяевов, а тут получился такой облом.

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