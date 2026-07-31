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Газета.ру

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Режиссер Резо Гигинеишвили опубликовал фото с детьми от Надежды Михалковой

Режиссер Резо Гигинеишвили опубликовал фото с детьми от Надежды Михалковой

Бывший муж актрисы Надежды Михалковой показал их повзрослевших детей. Режиссер Резо Гигинеишвили снялся с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном на отдыхе и опубликовал семейное фото в Instagram.

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