Режиссер Резо Гигинеишвили опубликовал фото с детьми от Надежды Михалковой

Бывший муж актрисы Надежды Михалковой показал их повзрослевших детей. Режиссер Резо Гигинеишвили снялся с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном на отдыхе и опубликовал семейное фото в Instagram.
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