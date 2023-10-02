58% россиян заявили, что в мире нет ничего лучше товаров из Китая

Банк "Открытие" и страховая компания "Росгосстрах Жизнь" провели свой совместны опрос и выяснили, что 58% россиян встречают любые китайские товары можно сказать, что "на ура" и больше всего им нравится китайская обувь, одежда, детские товары, игрушки, электроника и другой ширпотреб.