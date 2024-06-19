Топ-5 книг, которые отлично подойдут для чтения на пляже

Впереди лето, а это значит, что пляжный сезон уже можно считать открытым. А что может быть лучше моря, теплого песка под ногами и хорошей книги, которую можно смаковать, лежа на шезлонге под зонтиком? Вот и нам кажется, что ничего! Поэтому вместе с актрисой и блогером Полиной Гренц разобрались, какие книги идеально подойдут для чтения на пляже.