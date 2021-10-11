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В больнице Северной Осетии устранили сбой системы подачи кислорода

В больнице Северной Осетии устранили сбой системы подачи кислорода

Сбой в работе системы подачи кислорода в Ардонской районной больнице в Северной Осетии был устранен, сообщает 11 октября пресс-служба минздрава региона.

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