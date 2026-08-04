В НовГУ назвали 11 способов удержать сотрудников-зумеров

До 2030 года более 70% рабочей силы будут составлять миллениалы и представители поколения Z. В связи с этим исследователи Новгородского государственного университета проанализировали особенности трудовой мотивации зумеров и предложили работодателям 11 рекомендаций, которые помогут выстроить с ними эффективную работу.