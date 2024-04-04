Узнали, в каких районах Беларуси начали отключать отопление

Заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики - начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович рассказал в каких районах Беларуси уже начали отключать отопление, пишет БЕЛТА.
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