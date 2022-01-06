Тихановскую предлагают запустить в «люблинский треугольник»

К президентам Литвы, Польши и Украины, составляющим т.н. «Люблинский треугольник», нужно уже сейчас добавить самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую, чтобы впрок обеспечить белорусское присутствие в «альянсе».
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