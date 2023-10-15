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Автоверсты

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Промывка оригинального МАФ(расходомер, ДМРВ) Hitachi 5ти контактного, моторы 2.7 и 3.0

Промывка оригинального МАФ(расходомер, ДМРВ) Hitachi 5ти контактного, моторы 2.7 и 3.0

﻿﻿На операционный стол пришел Мафик Hitachi VAG 06C 133 471A, присланный Мишей MisshGun. Эти мафии использовались для двигателей объёмом 2,7 и 3,0 литра (ASN, BBJ, AVK, AGB, AZB, ARE, BES, AZA), 1998-2008 годов выпуска, возможно, был пропущен тот или иной двигатель.

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