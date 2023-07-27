7 необычных видов древнего оружия, о которых вы, скорее всего, даже не слышали

Виктор Луговой

Кхгм... Что касается пинга, оно же хунга-мунга, оно же метательный серп-и-молот... Такая штука имела смысел постольку. поскольку противник практически не одет, а все мысы устройства смазаны какой-либо дрянью. Любая царапина от такой штуки приводила к сепсису, и - привет котёночку. Помянули сюрикены? Ладно, - мы их тоже затронем. Автор, по всей видимости, никогда не метал сюрикена, писамшы. Так вот, - нет орудия, более опасного для хозяина, чем сюрикен. С одной стороны, - основной смысел сюрикена заполнить воздух, заставить клиента уворачиваться (это хорошо при перехвате инициативы), - но тогда сюрикены нужно извлекать из кошелька быстро, один за другим, - и именно в этот момент извлекающий эффективно режет собственные пальцы. Дальше; стопроцентное закусывание сюрикена начинается где-то с четырёхлучевой версии (но необязательно глубоко), а на шести- - с гарантией, но глубину входа регулируют два соседних луча. Вывод: для увеличения боевой эффективности мысы лучей надо выполнять максимально остро на укол и рез и желательно тоже смазывать какой-либо дрянью - и прибор ещё более эффективно вредит хозяину, взрезая его пальцы при манипуляциях. То есть - замкнутый круг. Далее; устойчивый гироскопический полёт сюрикена имеет быть при метании только в вертикальной плоскости, а если метнуть в горизонтальном расположении - плоскость вращения заваливается под действием деривационного эффекта. Так что опасность сюрикенов сильно преувеличена. Помянули бумеранги? Ладно. Увы, - бумеранг использовался исторически только для охоты на мелких птиц, причём при попадании в жертву гироскопический полёт прибора комкается и прибор падает. Не верим Жульверну в его "Дитях капитана Гранта". И, кстати, при охоте на крупняк аборигены пользовались тяжёлой метательной палицей, сиречь дубиной, - а она опции возвращения при промахе не имела. Наконец, - что касается метания ножей... Вообще-то безоборотных техник насчитывается поболей, чем оборотных, - просто древнейшие системы для безоборотного метания имели несколько специфическое исполнение. С почерку приходят на ум - ятаган (метаемый как дротик, толчком указательного пальца между черенных ушей после подъёма и замаха с трёхпальцевого хвата над плечом, - техника реальна в метании колюще-рубящего длинномера вроде сабель, шашки и в принципе до размеров кавказского кинжала включительно, дистанция не менее пяти метров) и китайский фейдао (в черенное кольцо вплетается лоскут, исполняющий роль ленточного парашюта, тормозящий при выбросе инерционно-центробежное закручивание в направлении маха).