‍В Японии символом Нового года и Рождества являются национальные кексы мичи (еще их называют мочи) — уже 26 декабря с улиц и прилавков пропадают хвойные красавицы и появляются симпатичные белые пирамидки из двух мичи, украшенные сверху мандаринкой.