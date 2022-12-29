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‍В Японии символом Нового года и Рождества являются национальные кексы мичи (еще

‍В Японии символом Нового года и Рождества являются национальные кексы мичи (еще

‍В Японии символом Нового года и Рождества являются национальные кексы мичи (еще их называют мочи) — уже 26 декабря с улиц и прилавков пропадают хвойные красавицы и появляются симпатичные белые пирамидки из двух мичи, украшенные сверху мандаринкой.

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